TERMOLI. Ci siamo: stanno finendo le vacanze anche per la pallavolo termolese e la stagione 2019/'20 sta per iniziare.

«Siamo pronti con entusiasmo e voglia di ricominciare» ci dicono i dirirgenti della società termolese dell'Asd Termoli Pallavolo, la quale ha già diramato convocazioni sia per i "vecchi" che per i potenziali nuovi. La società li aspetta, dai più piccoli agli adulti, con i suoi tecnici e istruttori che vanno da Dino Sassano e Mauro Palli, da Maurizio Mendozzi e Nicola Bilanzone a Costantino Palli; come "quota rosa" c'è Noemi Di Ielsi.

Dino Sassano rivolge un ringraziamento particolare a «tutti coloro - sponsor, tifosi, simpatizzanti - che ogni anno ci danno nuova esperienza e forza per continuare il percorso sportivo iniziato nel lontano 2003».

Venerdì 6 settembre al Palasabetta di via Ischia ci sarà un open day, dalle 18:30 alle 20:30, che sarà anche occasione per i bambini dai 5 anni in su di cimentarsi in una prova coi tecnici in vista delle nuove iscrizioni.