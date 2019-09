Jova Beach Party, il Wwf sta con Jovanotti: «Comprensibili le sue parole»

VASTO. Mancano ormai pochi giorni al concerto di Jovanotti a Montesilvano, a ricordarlo è lo stesso cantante con un post sul proprio profilo Facebook: "Sabato Jova Beach Party a Montesilvano la musica inizierà nel primo pomeriggio fino a notte fonda, e forse ci sarà un set acustico tra le prime cose della giornata nel kontiki stage (il palco rotondo al centro) nel quale suoneremo pezzi rimasti fuori dalle scalette recenti. Quindi se vi va e se potete non arrivate tardi."

Il cantante ieri aveva polemizzato nei confronti degli ambientalisti (Leggi). Oggi "La Repubblica" è tornata sull'argomento con una intervista a Donatella Bianchi, presidente del Wwf, che ha difeso Jovanotti rispetto le accuse di impatto ambientale del "Jova Beach Party".

La Bianchi ha affermato su "La Repubblica": "Il mondo dell’ambientalismo non è una cloaca di cialtroni litigiosi, come ha detto Jovanotti giustamente esasperato. Le sue sono parole comprensibili. Sono stati mesi di attacchi assurdi a lui e al Wwf per i concerti sulle spiagge. Un processo alle buone intenzioni celebrato sui social. Siamo stati tempestati da accuse false, mosse da chi cercava 15 minuti di celebrità."