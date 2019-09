TERMOLI. Si sono svolti questo pomeriggio a Termoli i funerali di Mario Della Porta. Fu presidente del Tribunale di Vasto a partire dal 1994 e poi presidente della Corte di Appello dell'Aquila. Nel 2011 fu candidato alle elezioni amministrative a Vasto.

Gremita la chiesa di San'Antonio, infatti in tanti hanno voluto salutare per l'ultima volta l'uomo. Amici, parenti e colleghi si sono stretti attorno al dolore dei famigliari durante la funzione officiata da don Don Giovanni D'Adderio.

Tra i presenti volti noti della politica locale e del mondo della giustizia. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Francesco Menna insieme all'Amministrazione Comunale Vastese.

Della Porta era nato a Treglio. Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Bologna era entrato in magistratura. Esercitò il ruolo di Pretore a Cremona, Sassuolo e Bologna. Poi nel 1972 venne eletto come componente del Consiglio Superiore della Magistratura, dove restò in servizio fino al 1976. Successivamente tornò a Bologna, dove lavorò nella sezione penale e civile della Corte di Appello.