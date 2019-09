Auto si ferma nella rotatoria, traffico rallentato

TERMOLI. Tardo pomeriggio con circolazione rallentata alla rotatoria di via Martiri della Resistenza. Non sappiamo se per un guasto o se per un lieve incidente, poiché era presente anche uno scooter, un'auto si è fermata, con le 4 frecce accese, nell'ambito della rotonda che porta in via Madonna delle Grazie. Inevitabili i disagi al traffico, specie per i pullman che provenivano dal Terminal bus.