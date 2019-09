La Termoli Nuoto compie 40 anni: la grande festa

TERMOLI. Nel lontano luglio 1979 un gruppo formato da genitori e di appassionati del nuoto dette vita all’Associazione Termoli Nuoto. Da quella data la Termoli Nuoto ha conosciuto momenti di grande successo fino a toccare la partecipazione alle Olimpiadi dando lustro a Termoli, al Molise e all’Italia. Negli ultimi anni, dopo la perdita della gestione dell’impianto comunale, l’Associazione è stata indotta ad appoggiarsi ad altri impianti, anche fuori zona, con inevitabile condizionamento delle proprie prerogative, senza che fossero intaccate minimamente la passione e la voglia di fare "Nuoto". Pertanto, a distanza di 40 anni, rimanendo nel solco tracciato, tutta la Dirigenza, e con essa i Soci, è sempre più convinta di dover portare avanti la storia, il know-how, i valori e gli ideali che l’hanno sempre contraddistinta. L’Asd Termoli Nuoto, per rimarcare questa viva e forte volontà, organizza la Festa del 40° dalla Fondazione che si terrà presso l’impianto de "La Fabbrica del Nuoto" il prossimo 8 settembre 2019 dalle ore 18.00, in via del Pesco n. 29 a Termoli.