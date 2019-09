Martedì torna a riunirsi il consiglio regionale, i 13 punti all'ordine del giorno

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per martedì 10 settembre, alle ore 10:00, la prossima seduta del Consiglio regionale. Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Proposta di legge regionale n. 17, di modifica dello Statuto regionale, concernente - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10, recante "Statuto della Regione Molise". Seconda deliberazione. [Approvata con prima deliberazione nella seduta del 14 novembre 2018. Seconda deliberazione a distanza di almeno due mesi]

2. Proposta di legge n° 50, di iniziativa del Consigliere IORIO, ad oggetto "Albo unico regionale della mobilità dei dipendenti delle società partecipate dalla Regione Molise". [PDL N. 50]

3. Proposta di legge n° 2,3, , ad oggetto "Istituzione della Commissione affari comunitari". Relatori: D'EGIDIO

4. Adozione e approvazione della proposta del Piano Portuale di Termoli - Deliberazione di Giunta regionale n. 516 del 9/11/2016 come rinnovata con delibera di Giunta regionale n. 312 del 2/10/2017 [XI LEGISLATURA - EX OGGETTO REGISTRO GENERALE N. 1037. (RINVIATO IN TERZA COMMISSIONE DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO DEL 12/06/2018)]

5. Comune di Venafro. Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica di un'area sita in Via M.T. Cicerone riportata in catasto al Foglio n.18, particelle n.1651 e n.1484. Fase istruttoria. Proposta al Consiglio. Art.2 L.R. n.7/1973.

6. DGR n. 51 del 26.2.2019. Comune di Campobasso. Progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento, miglioramento e completamento della strada di collegamento dal Ponte San Pietro alla Zona Industriale - Tangenziale Nord." Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi del combinato disposto dagli articoli 10, 11 e 19, comma 2, d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. Fase Istruttoria. Proposta al Consiglio. Art. 2 l.r. n. 7/1973 e ss.mm.ii.

7. Mozione, a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Piano strategico regionale in materia di turismo - competenza esclusiva del Consiglio regionale" [Prima iscrizione seduta del 23 novembre 2018]

8. Mozione, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Completamento sottopasso ferroviario di Bojano" [Prima iscrizione seduta del 18 dicembre 2018]

9. Mozione, a firma dei consiglieri Primiani, Manzo e Greco, ad oggetto "Convenzione Regione Molise e Artigiancassa S.p.a. - interventi agevolati a favore di imprese artigiane e microimprese. Pratiche ammesse con riserva" [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019]

10. Mozione, a firma dei consiglieri Primiani, Greco, Fontana, De Chirico, Nola e Manzo, ad oggetto "Programmazione turistica della Regione Molise" [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019]

11. Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli, Romagnuolo Aida, De Chirico, Facciolla, Primiani e Nola ad oggetto <<Metanodotto "Larino-Chieti" DN 600DP BAR. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. N. 327/2001 e s.m.i. con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Verifica condizioni. Modifica tracciato. Criticità stoccaggio>> [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019]

12. Mozione, a firma dei consiglieri Nola, Manzo, Primiani, Greco, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi . - L.R. 27/05/2005, n. 24 e ss.mm.ii." [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019]

13. Mozione, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Greco, Nola e Fontana, ad oggetto "Persistenza dell'obbligo dei comuni appartenenti alle Comunità Montane soppresse con legge regionale 6/2011 di corrispondere le quote associative".