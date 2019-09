CHIEUTI. Anche quest'anno, nella giornata del 4 settembre, si è tenuta la tanto attesa ed immancabile “Festa dell'anziano”, tradizionale evento – giunto alla quarta edizione - organizzato dall'A.S.P “ Castriota e Corroppoli”, in onore degli ospiti che dimorano presso la struttura. Evento molto sentito dalla cittadinanza, che quest'anno si è arricchito di un festeggiamento in più: il raggiungimento dell’importante traguardo dei 100 anni vita della signora Iolanda Scudieri, “zia Iolanda”, come viene chiamata da tutti a Chieuti.

Classe 1919, mente perfettamente lucida quella della signora Iolanda, che in un secolo di vita ha conosciuto e vissuto l’alternarsi di momenti storici, tra cui quello più tragico della Seconda guerra mondiale. Data l'importanza del traguardo raggiunto, la signora Iolanda ha potuto festeggiare circondata, oltre che da tutti i suoi familiari ed affetti più importanti, dalla numerosa cittadinanza accorsa e soprattutto dalle massime Autorità politiche e religiose locali: il Sindaco di Chieuti, Diego Iacono ed il Vescovo, S.E. Monsignor Giovanni Checchinato, Vescovo della Diocesi di S. Severo.

Monsignor Checchinato ha presieduto in suo onore la Celebrazione Eucaristica, durante la quale ha letto a tutti i presenti, la Benedizione Apostolica di sua Santità Papa Francesco. Prima del taglio della torta e della festa in suo onore, ci sono stati i saluti del Presidente dell' A.S.P, Tommaso Pasqua, che ha tenuto a precisare l'importanza nella società degli anziani, tesoro e saggezza, un vero patrimonio delle nostre comunità; come dice Papa Francesco, sono “le radici e la memoria di un popolo”.

Non potevano mancare gli auguri della massima autorità cittadina, il Sindaco Diego Iacono, che ha voluto donare una targa ricordo, letta ad alta voce dalla lucidissima Iolanda: “Alla signora Iolanda Scudieri con i migliori auguri dell’amministrazione Comunale per il raggiungimento di questi splendidi 100 anni”. La signora Iolanda, con evidente commozione, ha augurato a tutti presenti di poter raggiungere questo importante traguardo.