Riuscita la raccolta di occhiali per Tunisia e Marocco, il grazie dell'Unione Ciechi

CAMPOBASSO. L'unione Italiana dei Ciechi e Degli ipovedenti della sezione territoriale di Campobasso, nella persona del Presidente Gaetano Accardo, desidera ringraziare gli ottici della Provincia di Campobasso, in particolar modo

-ottica Pietrunti

-ottica Maitino

-ottica Sorio

-ottica Lama

-ottica Luciani

-ottica Marti

per la collaborazione prestata nel progetto di solidarietà 2019 organizzato nella raccolta di occhiali dismessi o integri da mandare in Tunisia e Marocco, per le persone bisognose, soprattutto bambini in difficoltà.



«Siamo grati a tutte le persone che hanno donato i propri occhiali che non utilizzavano più, ma che essendo ancora utili, hanno reso felice qualcun'altro. Grazie ancora per questo gesto».