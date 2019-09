VASTO. Si sono svolti questa mattina a Vasto i funerali di Armando Gaspari, il 31enne deceduto in seguito ad un tragico incidente avvenuto sulla strada che collega la Statale 16 a San Lorenzo, tra la sua vettura e un'autocisterna di Larino che trasportava cereali.

Lo scontro si è verificato lunedì 2 settembre in territorio di Vasto, tra la Hyundai Kona guidata dal giovane e un camion cisterna che trasportava cereali (LEGGI).

Ad officiare la messa, presso la chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, è stato il parroco don Antonio Totaro, che nell'omelia ha invitato a «guardare avanti per dare speranza a chi resta». Proprio in questa chiesa l'anno prossimo si sarebbe dovuto sposare con la sua amata compagna.



Quest'ultima in un post su Facebook ha scritto: «Insegnami a combattere con questo dolore che non so come si fa. Mi avevi insegnato ad amare la vita assieme a te. Non sono pronta a vivere senza la mia forza al mio fianco».

Oltre la compagna, Armando lascia una figlia piccola e sei fratelli. La notizia della morte improvvisa dell'uomo ha sconvolto amici, parenti e colleghi che si sono stretti intorno al dolore dei famigliari. In tanti si chiedono come sia potuta accadere una tragedia simile.



Il ragazzo circa 10 anni fa fu protagonista di un altro grave incidente, ma riuscì a riperdersi dopo 2 mesi di coma e tornare alla vita di sempre (LEGGI). Negli ultimi anni il giovane cuoco lavorava a Casalbordino presso l'Osteria dei Miracoli.



Incredulità, dolore e tanta tristezza sono i sentimenti che hanno accompagnato l’uscita del feretro che sarà tumulato a Borrello, città di origine del padre del ragazzo.