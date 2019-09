Boccardo, Uil: «Qualche buona notizia arriva, adesso tocca a noi»

CAMPOBASSO. “Appresa definitivamente la composizione del nuovo Governo, auspicando mostri sensibilità rapida e tangibile per le nostre tante questioni aperte, accogliamo con favore gli ultimi atti firmati da quello che ha appena terminato la sua esperienza, che interessano direttamente la nostra Regione.

E sono, ricorda la Segretaria della UIL Molise, Tecla Boccardo, la firma del decreto per il lavoro che, accanto alle questioni legate alla crisi di Whirlpool e alle modalità per la contrattualizzazione dei Rider, ha previsto lo stanziamento di un milione di euro per i lavoratori della ex-ITTIERRE.

Un intervento tanto atteso e invocato, che permetterà di rispettare la continuità aziendale necessaria per poter fare richiesta di nuovi strumenti di tutela e sostegno al reddito. Dunque, una misura che guarda a circa 300 lavoratori del tessile molisano, dopo mesi, anni, di incertezza di lotte e di presidi.”

“Accanto a questa misura di politica passiva, prosegue la sindacalista, troviamo una ottima notizia rispetto all’economia “reale” e attiva.

Il Premier Conte, difatti, ha firmato il decreto istitutivo della ZES.

L’ultimo passaggio politico per avviare la nostra Zona Economica Speciale, insieme alla Puglia, non appena la Corte dei Conti darà il suo placet, a seguito delle verifiche di rito.

Una grande opportunità, non solo per il basso Molise, ma per l’intera regione considerato che negli oltre 500 ettari previsti dall’Area interessata, potranno partecipare alle istanze imprese di differenti aree del territorio regionale.

Con la ZES, dunque, si potrà concretamente puntare ad attrarre nuovi investimenti, aspirando alla creazione di nuovi posti di lavoro, grazie alle misure annunciate che dovranno ridurre quella burocrazia invalidante, spesso ulteriore ostacolo alla creazione di nuove realtà produttive.”

“Non dimentichiamo, però, i lavoratori della Gam, con ammortizzatori in scadenza il 4 novembre e con prospettive sul futuro ancora fosche, ma che in parte speriamo di chiarire al tavolo Ministeriale che, come Organizzazione sindacale e unitariamente, abbiamo sollecitato e che vogliamo immaginare in dirittura d’arrivo con il Governo ormai operativo.

Oppure, quelli dello Zuccherificio, anche loro ormai senza alcuna novità all’orizzonte e abbandonati a se stessi, come accade troppo spesso per molti altri in Molise”.

“Dunque, conclude Boccardo sulle misure, nuovi strumenti fiscali di vantaggio, meno burocrazia, rapporti importanti con aree produttive limitrofe.

Gli ingredienti adesso ci sono e speriamo che anche i nostri imprenditori siano reattivi e propositivi dinanzi a queste opportunità”.