San Giacomo, scuolabus e rimborso trasporto scolastico: ecco chi può fare domanda

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. I genitori degli alunni frequentanti la scuola "B. Croce" di San giacomo degli Schiavoni che vogliono usufruire del servizio scuolabus durante l'anno scolastico 2019/2020, devono iscrivere i propri figli presso l'ufficio di cittadinanza del Comune dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.

Mentre le famiglie residenti nel comune di San Giacomo degli Schiavoni che hanno provveduto, durante l'anno scolastico 2018-2019, con mezzo proprio al trasporto urbano ed extraurbano dei figli presso la scuola dell'infanzia, possono usufruire di un contributo producendo all'Ente istanza di domanda, corredata da Isee in corso di validità non superiore a 15mila euro, entro e non oltre il 21 settembre 2019.

Il modulo di richiesta è disponibile presso l'ufficio di cittadinanza del Comune dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.