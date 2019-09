SERRACAPRIOLA. Taglio del nastro a Serracapriola, nella giornata di ieri, giovedì 6 settembre, per l'inaugurazione della Residenza per anziani “Rsa San Mercurio martire”. Un sogno diventato realtà, a Serracapriola, dove in concomitanza con la giornata dedicata al santo Patrono, San Mercurio martire – da cui ne prende anche il nome – si è tenuta la cerimonia inaugurativa della struttura. Pienamente soddisfatto il sindaco Giuseppe D'Onofrio, che grazie al suo impegno e a quello dell’amministrazione tutta, è riuscito a concretizzare e a portare a termine un progetto, ideato oltre 20 anni fa, con il sindaco di allora Filippo Mascolo e portato avanti, con i sindaci che l’hanno seguito, Michele Caccavone e Marco Camporeale.

La struttura, che prevede fino ad un massimo di 20 posti letto, ne ospita già sette, molti dei quali erano collocati presso strutture per anziani del circondario, e che finalmente sono potuti tornare nella loro Serracapriola; l'impatto emotivo e psicologico, che può dare il semplice poter “respirare” l'aria della propria terra, vedere volti familiari o anche sentire solamente il suono delle campane che si è sempre abituati a sentire, è sicuramente positivo per un anziano. Nella struttura attualmente, lavorano dieci operatori, tutti del territorio, che si vanno ad aggiungere agli altri operatori che lavoranonell’altra struttura, sempre sul territorio di Serracapriola, il “Dopo di noi”.

“La struttura è bellissima e sono orgoglioso, con la mia amministrazione, di aver realizzato questo sogno – dice il sindaco Giuseppe D’Onofrio – voglio ringraziare tutti quelli che si sono impegnati per la realizzazione di quest’opera, in primis l’assessore regionale Elena Gentile, che ha voluto darci un contributo di un milione di euro e per questo la ringraziamo con tutto il cuore”. Presenti numerose autorità civili, politiche e religiose alla cerimonia di inaugurazione, tra cui l’assessore regionale Elena Gentile, i Sindaci dei paesi limitrofi, gli ex sindaci di Serracapriola, il vescovo Monsignor Giovanni Checchinato e il parroco locale don Renato Orlando; presenti anche i consiglieri di minoranza, a questo proposito il sindaco precisa: “questo importante traguardo è una cosa che unisce ed è importante per tutta la comunità, non è una cosa di parte”. In questo momento storico, dove le nascite sono ai minimi storici, e il numero degli anziani è sempre in forte crescita, una struttura destinata anche a contrastare la solitudine in cui possono andare incontro, avere una struttura del genere sul territorio è solamente una ricchezza.