Velo Club San Salvo all’opera per allestire il Trofeo Porto Turistico Marina Sveva Montenero Copyright: Luca Alo

Velo Club San Salvo all’opera per allestire il Trofeo Porto Turistico Marina Sveva Montenero Copyright: Luca Alo

MONTENERO DI BISACCIA. Ultimo appuntamento della stagione ciclistica 2019 sotto il marchio Velo Club San Salvo domenica 8 settembre a Marina di Montenero di Bisaccia con il Trofeo Porto Turistico Marina Sveva Montenero che recupera la prima edizione dopo il rinvio forzato per motivi logistici ed organizzativi nel mese di aprile.

È una delle novità nel curriculum organizzativo del sodalizio sansalvese che è valevole come Campionato Regionale Uisp di cicloturismo (Settore di Attività Abruzzo e Molise) e si lavora per ottimizzare ogni dettaglio in collaborazione con il ristorante La Pulce e Gaba Gelateria.

L’appuntamento è per domattina alle 8:00 presso Marina Sveva di Montenero di Bisaccia, partenza fissata alle 9:00.

Il percorso è di circa 50 chilometri con premiazione riservata alle prime tre società con il maggior numero di partecipanti e quota di adesione a 10 euro.