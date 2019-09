Il molisano Vittorio Esposito firma con la Vastese

VASTO. La Vastese Calcio 1902 comunica l’ingaggio dell’attaccante Vittorio Esposito.

Giocatore di grande talento e qualità, classe 1988 originario di San Martino in Pensilis nel vicino Molise, approda ufficialmente in biancorosso ed è pronto a mettersi a completa disposizione di mister Marco Amelia e del suo staff tecnico, già presente negli ultimi giorni a Vasto, seguendo un programma di recupero personalizzato per ritrovare la condizione migliore dopo un infortunio.

Esposito arriva all’Aragona con un curriculum che evidenzia un numero di 30 presenze in C (Sambenedettese) e più di 120 in D (Campobasso, Giulianova, Agnonese, Matelica, Cerignola e Taranto). In totale, nella sua carriera, 301 presenze e 177 reti realizzate.

Il giocatore sarà presentato nel pomeriggio, alle ore 18, nella Sala Stampa dello Stadio Aragona.

Benvenuto alla Vastese, Vittorio Esposito!