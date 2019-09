«A Larino venga aperta al più presto la nuova scuola dell'infanzia antisismica»

LARINO. L’ex assessore comunale ai Lavori pubblici, Michele Palmieri, coglie l’occasione delle nuove scosse di terremoto registrate ieri per lanciare un appello (critico) alla giunta Puchetti. «Cinque anni fa veniva inaugurata la nuova scuola antisismica Novelli. Un grande passo in avanti sotto il profilo della sicurezza scolastica nella nostra comunità. Considerato l'importante rischio sismico del nostro territorio (proprio ieri si è registrata una lieve scossa di terremoto) si sollecita l'amministrazione comunale affinché apra al più presto la nuova scuola dell'infanzia San Leonardo, anch'essa antisismica ed impegnare l'importante finanziamento, ottenuto nel mese di aprile 2018 di 730mila euro accordato dal Miur per il miglioramento sismico e per innovare gli ambienti educativi della scuola primaria Rosano. La sicurezza non aspetta»