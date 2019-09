Controllo del territorio a largo raggio

CAMPOBASSO. Lo scorso venerdì i Carabinieri della Compagnia del capoluogo hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio con finalità di prevenzione generale e contrasto ai reati predatori.

L’attività preventiva si è concentrata in alcuni punti strategici dei territori che ricadono nella competenza delle stazioni di Gambatesa e Sant’Elia a Pianisi, oltre che lungo le arterie di collegamento stradale in entrata ed in uscita dal capoluogo molisano al confine con la Regione Puglia.

Sono stati sottoposti a controllo un totale di 18 veicoli, 22 persone, e mezzi d’ interesse operativo nei pressi di 2 esercizi pubblici; sono state intensificate le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale, la vigilanza agli obiettivi sensibili ed a strutture rurali dismesse. Particolare attenzione è stata rivolta ai controlli alla circolazione stradale sia per una finalità di prevenzione degli incidenti stradali, sia per controllare mezzi e persone di possibile interesse operativo in transito nella provincia. Sono state elevate 3 contravvenzioni al Codice della Strada per mancata revisione e mancata assicurazione, in quest’ultimo caso con conseguente sequestro amministrativo del mezzo.

Proseguono nelle prossime settimane servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Campobasso, in questo particolare momento dell’anno che vede la ripresa delle normali attività lavorative e sociali al rientro dalla vacanze estive.