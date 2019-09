Dalla piazza all'indoor, scopriamo il volley

TERMOLI. Dopo il volley in Piazza arrivano le lezioni di prova previste per martedì 10 e giovedì 12 settembre.

Domenica 8 Settembre sera in piazza Monumento il "presidio" della Delfina Volley School è stato preso d'assalto, al punto che il tecnico e formatore Alfredo Mottola ha dovuto, con piacere e gratificazione, allestire il secondo campetto di minivolley.

La marea di bambini ha generato una situazione divertente e bella che, trattandosi di Sport, genuino e in piena ascesa, è un "lancio" ideale per l'inizio delle attività previsto per martedì 10 settembre dalle ore 16 presso la palestra “A. Schweitzer” in viale Trieste.

Le attività della neonata società termolese abbraccieranno tutte le fasce d'età, partendo con il settore Baby School per i nati 2016-2015, il settore S3 per i nati dal 2014 al 2009 passando poi al settore giovanile per i nati dal 2008 al 2002 e per concludere con il Fit Volley dedicato al gruppo amatoriale adulti

Sì avvia dunque la ricerca di potenziali talenti della volley termolese e bassomolisano, e per giovani e giovanissimi e non nasce una possibilità in più di "occupazione" e occasione di aggregazione per fare Comunità in nome del benessere fisico e mentale.

Ai genitori non resta che far provare ai propri figli questo sport.