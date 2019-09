L'allarme dei balneari: tanti i comuni che non si pronunciano sulle concessioni demaniali

TERMOLI. Il presidente nazionale del Sib-Fipe/Confcommercio, Antonio Capacchione, è intervenuto sabato scorso al Campus Everest 2019, un’iniziativa nazionale dei Giovani di Forza Italia che si sta tenendo a Giovinazzo in Puglia e che vede la presenza dei maggiori esponenti forzisti, da Maurizio Gasparri ad Antonio Tajani, nonché di numerosi amministratori locali.

Il presidente Capacchione dopo aver ringraziato tutti i parlamentari di Forza Italia e in modo particolare il senatore Maurizio Gasparri per l’impegno profuso in difesa dei balneari nella loro lotta per evitare l’applicazione al settore della cosiddetta direttiva Bolkestein, si è rivolto ai numerosi ed autorevoli sindaci presenti chiedendo loro di adoperarsi per la immediata applicazione, da parte dei Comuni da loro amministrati, della cd Legge di Stabilità che ha differito di quindici anni la scadenza delle concessioni demaniali marittime.

«E’ davvero inconcepibile che dopo ben otto mesi dalla sua entrata in vigore – ha dichiarato Capacchione – sono ancora numerosi i comuni che non hanno formalizzato, sulle concessioni demaniali marittime di loro competenza, la nuova scadenza disposta dalla legge nr. 145 del 30 dicembre 2018.

Questo ritardo diventa poi davvero incomprensibile nei comuni amministrati da esponenti di una forza politica che si è sempre dichiarata in favore del settore e contro la cosiddetta Direttiva Bolkestein. La mancata formalizzazione della nuova durata non trova giustificazione alcuna – ha continuato Capacchione – considerando che, la norma che la dispone, è perfettamente valida ed efficace non essendo stata impugnata dalla Commissione Europea né disapplicata dal alcun Giudice».

Capacchione ha quindi concluso il suo intervento ricordando ai sindaci dei Comuni rivieraschi presenti, che la Legge che dispone il differimento della durata delle concessioni demaniali è anche frutto dell’impegno del loro partito, motivo in più per applicarla senza indugio.