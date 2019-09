Lezioni dimostrative di nordic walking sul lungomare grazie alla Lilt

TERMOLI. Gli stili di vita da sempre sono al centro di una buona prevenzione. Una alimentazione sana e una buona pratica sportiva, come spiegano da anni i professionisti della sanità, possono impedire l’insorgere di malattie cardiovascolari ed oncologiche. Un leit motiv, questo, al centro anche dell’iniziativa promossa dalla Lilt dal titolo “Io cammino e guadagno salute”, in collaborazione con l’Avis Termoli e con il patrocinio della Regione Molise, del Comune di Termoli.

E visto che il tema è quello della prevenzione e stili di vita salutari al centro della manifestazione non poteva che esserci il Nordic Walking, attraverso lezioni dimostrative e uscite programmate sul lungomare nord di Termoli! «Da questa settimana – spiegano gli organizzatori – c’è un'occasione speciale per coltivare la salute camminando, in special modo adatta a chi non si ritiene "uno sportivo" o "fisicamente allenato. Si tratta di una forma di attività fisica non competitiva, davvero alla portata di tutti, ottima per cominciare a fare un po' di movimento col supporto di istruttori esperti ed in compagnia di buoni amici. Provare per credere. Siamo certi che anche questa volta, bacchette alla mano, grazie al Nord Walking, la Lilt sarà capace di fare i maniera costruttiva e spensierata un passo in avanti verso la prevenzione