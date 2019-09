Paziente dell'Utic trasferito in elicottero, Vigili del fuoco e Polizia locale all'antistadio

TERMOLI. Ancora un trasporto in elicottero dall'antistadio a Termoli. L'elicottero del 118 è atterrato per accogliere a bordo un paziente dell'Utic dell'ospedale San Timoteo, che necessitava del trasferimento in una struttura più attrezzata. Sul posto per garantire le condizioni di sicurezza sia i Vigili del fuoco che la Polizia municipale. Il degente è stato accompagnato con l'ambulanza dell'Asrem.