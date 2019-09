Confronto e scambi di idee all'apericena Caperam

TERMOLI. Nella serata di domenica scorsa, presso il Victor Mixology Bar, si è tenuto un evento Caperam “d’eccezione”: un'apericena informale per conoscere gli interessati al progetto, e per poter dialogare sul calendario delle iniziative. Se la presentazione del 18 agosto presso la sala consiliare di Termoli aveva già dato modo agli artisti del basso Molise di conoscere il Catalogo Permanente degli Artisti Molisani, l’evento di domenica è stato soprattutto incentrato sul dialogo e sul confronto; e quale momento migliore di un aperitivo in ambiente amichevole?

Antonello Fabio Caterino e Roberto Cupido, project manager, hanno quindi raccolto nuove adesioni e proposte, nonché tutta la disponibilità istituzionale del Comune di Termoli, rappresentato dal presidente del Consiglio Michele Marone, il quale si è detto entusiasta dell'idea progettuale e degli obiettivi condivisi dal folto gruppo di artisti costantemente in crescita. Gli incontri continueranno con cadenza settimanale e saranno tecnici, al fine di assicurare la massima qualità al progetto. L'invito agli artisti è di seguire Caperam sui social network per essere aggiornati riguardo appuntamenti ed eventi in programma, nonché di creare un gruppo unito iscrivendosi al catalogo. Il Molise esiste ed è encomiabile e l'arte è progenitrice di civiltà.