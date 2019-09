Tutto pronto per la festa della parrocchia «Gesù crocifisso» Copyright: Termolionline

TERMOLI. Avranno inizio oggi 11 settembre i festeggiamenti in occasione della festa dell'Esaltazione della Croce e della Beata Vergine Maria Addolorata presso la parrocchia di "Gesù Crocifisso" in Termoli.

Il programma religioso avrà inizio oggi fino al 14 settembre, mentre per quanto riguarda il programma ricreativo, la sera del 14 settembre la festa sarà allietata dal concerto di Gabriele e Donato, mentre il 15 si esibirà la banda di San Severo e la sera si terrà il concerto de "I Pentagramma". Non mancherà il buon cibo: per quanto riguarda la gastronomia, infatti, il 14 saranno serviti pasta e fagioli, panino con salsiccia e patatine fritte, mentre il 15 penne all'arrabbiata, panino con salsiccia e patatine fritte.

La sera del 13 settembre l'associazione culturale "Il ponte di valore" presenta "Il filo di Arianna" nello spettacolo "Te piace 'o presepe?". Nelle foto il programma dei festeggiamenti nel dettaglio.