Rogo a Campomarino Lido, all'opera i Vigili del fuoco

CAMPOMARINO LIDO. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli di nuovo all'opera sulla costa e sempre al Lido di Campomarino, come soviente avviene. A prendere fuoco un terreno con della vegetazione nella zona Nord. Per fortuna il rogo non è stato così pericoloso e gli uomini del 115 che si sono portati tempestivamente sul posto sono riusciti a fronteggiarlo piuttosto agevolmente.