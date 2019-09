Fca Plastic Unit, lavoratori pronti a scioperare per straordinari e recuperi

ATESSA. Pronti alla mobilitazione i lavoratori della Fca Plastic Unit contro straordinari e recuperi:

"Calano le temperature ma non le preoccupazioni dei lavoratori!!! Man mano che passano i giorni, il mese delle grandi decisioni (ottobre) si avvicina e a tutt’oggi non è stata convocata nessuna assemblea retribuita sulle turnazioni di 12/17/18 così come sulla variazione della pausa mensa. Non è stato sentito il parere dei lavoratori su una decisione sventolata dai Sindacati Firmatutto come “migliore conquista sindacale del 2019”.

Ci preme sapere, a differenza dei nostri cugini della SEVEL che hanno una turnazione diversa da noi della FCA Plastics Unit, quale sarà la nostra sorte? Come dobbiamo interpretare il vostro silenzio?

In palese disaccordo su questa assurda e scellerata decisione presa a braccetto con la dirigenza di FCA, NOI COBAS ci opporremo con tutti i mezzi legali a disposizione. Pensate davvero di rivoluzionare un sistema consolidato nel tempo? Non vi è bastato vedere il fallimento delle navette per ottimizzare i tempi e il traffico davanti alla SEVEL?

Mentre voi continuate a sovrapporvi ai lavoratori, legittimando le scelte padronali, noi andiamo avanticongliscioperi erecuperiproduttivicomandatidaFCA.

Perciò confermiamo lo sciopero degli straordinari e recuperi:

SCIOPERO

Straordinario di Sabato 14 settembre 2019 (TurnoA) 6:00 – 14:00;

Recupero di Domenica 22 settembre2019(Turno C) 22:00 – 6:00."