ISERNIA. Da tre giorni "Rocco" un vitello di razza marchigiana di otto mesi non rientrava nella sua stalla nelle campagne di Filignano, oggi è stato

ritrovato in fondo ad un pozzo, privo di acqua, profondo otto metri; immediatamente allertati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia che dopo aver raggiunto il vitello, con l'utilizzo di una scala, lo hanno imbracato e con un mezzo del proprietario è stato sollevato e riportato sul terreno. Il vitello è in buona salute.