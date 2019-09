Non ha notizie della vicina da mesi: «Se non ci fossero i Carabinieri bisognerebbe inventarli»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totaro intende ringraziare pubblicamente i Carabinieri per la competenza e la disponibilità dimostrate da questi ultimi in una vicenda che lo ha coinvolto personalmente: "In questi giorni c'era una persona anziana di cui non si aveva notizie da diversi mesi. Tutto il condominio ed il sottoscritto eravamo estremamente preoccupati per questa persona, ma non si sapeva come poterne avere notizia e sincerarsi del suo stato di salute .

Dopo tanti tentativi, due giorni orsono ho deciso di interessare i Carabinieri di Termoli che nella persona del maresciallo Peroni, e nel giro di pochissimo tempo hanno risolto il problema rintracciando la signora e verificando che sta bene .

Non un accenno di burocrazia ma solo disponibilità, efficienza e compartecipazione alla preoccupazione di tutti i suoi coinquilini e del proprietario dell'appartamento .

A noi interessava solo sapere che la signora stesse bene. Un sincero ringraziamento ai carabinieri di Termoli e di Larino."