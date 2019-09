TERMOLI. In occasione delle celebrazioni per la Chiesa del Crocisisso, l’Associazione culturale Punto di Valore presenta lo spettacolo teatrale “Te piace o’ presepe?”, realizzato con il laboratorio "Il filo di Arianna" con la partecipazione di Basso Cannarsa e Savino Alessandro Di Palma, per la regia di Lucia Lucianetti

L’appuntamento è per stasera, 13 settembre alle 21, presso il piazzale della Chiesa del Crocifisso.