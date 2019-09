Salta il sopralluogo in via Udine, Ciarniello: «Sono andato da chi ci stava aspettando»

TERMOLI. Il Consigliere regionale Annibale Ciarniello commenta il mancato sopralluogo ai lavori in via Udine da parte della commissione Lavori Pubblici:

"Con il comitato di via Udine per verificare lo stato dei lavori. Era previsto, come da mia richiesta in tal senso, un sopralluogo da parte della commissione Lavori pubblici, ma purtroppo all'apertura dei lavori della stessa, il Presidente ha verbalizzato di rinviare, senza rispettare alcun termine da regolamento, quanto concordato. Prima di tutto l'educazione verso chi magari, per essere presente, ha dovuto chiedere permessi lavorativi o rinviare altri impegni. Da cittadino e non da consigliere, ho ritenuto doveroso abbandonare la commissione e raggiungere chi ci stava aspettando."