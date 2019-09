Scontro tra due auto alla rotatoria di via Asia

TERMOLI. L'incrocio con la mini rotonda tra via Asia, via India e via Giappone si rivela sempre insidioso, anche a causa delle frequenti mancate precedenze. Uno scontro, l'ennesimo, è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, tra due autovetture. Per fortuna senza feriti, ma i residenti sottolineano l'assiduità con cui accadono questi sinistri e il pericolo incombente.