Nuovo anno scolastico alla Bernacchia, gli auguri della dirigente Scrascia

TERMOLI. In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico, il 16 settembre, alle ore 8:30, presso il cortile della scuola, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “O. Bernacchia” di Termoli, professoressa Rosanna Scrascia, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti dell’Amministrazione convenuti per l’occasione, saluterà il personale docente e non docente e, soprattutto, gli studenti, per augurare loro un buon inizio di anno scolastico, fecondo di soddisfazioni e di risultati ed illustrare brevemente le novità del “pacchetto scuola” con un’offerta formativa e progetti rivolti ai tre ordini dell’Istituto: Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado.

Così la Dirigente Scrascia: “La scuola è un luogo di grande ricchezza ed opportunità per la vita. Essa permette il confronto, l’uscire dal proprio io, per misurarsi con la diversità dell’altro. La scuola è luogo di comunità, di alleanza, di stimolo a migliorarsi sempre, a scoprire i propri talenti, le proprie passioni. Con l’auspicio che sia un anno ricco di esiti positivi e di successi sotto ogni punto di vista, auguro a tutti noi un buon anno scolastico!”.