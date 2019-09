Caso di via Udine, Romagnuolo: «Bistrattati i cittadini e il consigliere Ciarniello»

TERMOLI. Sulla querelle del mancato sopralluogo in via Udine dice la sua anche la consigliera regionale Aida Romagnuolo: «Totale, autentica e sincera solidarietà ai cittadini di via Udine di Termoli e al consigliere comunale Ciarniello, per essere stati totalmente bistrattati da chi invece aveva il dovere morale e politico di osservare le forme più elementari dei rapporti tra le istituzioni comunali, le forze politiche presenti in seno all'assise civica della cittadina adriatica e i cittadini stessi.

Ovviamente, la mia vicinanza a dispetto dei tanti opportunisti saliti all'ultimo momento sul carro locale della Lega, e da chi non ha nulla a che vedere con quel partito essendo il classico e solito riciclato».