Paolo Palomba è il nuovo segretario della regione Molise per l'Associazione per l'Italia nel mondo

SAN SALVO. Paolo Palomba è il nuovo segretario della regione Molise per l'AIM (Associazione per l'Italia nel mondo), un'associazione apolitica, senza alcun scopo di lucro che ha l'obiettivo di accrescere e rafforzare i legami fra l'Italia e le comunità italiane presenti in tutto il mondo con oltre 50.000 associati.

Paolo Palomba già segretario provinciale lo scorso anno dell'AIM, quest'anno ha quindi raggiunto un ulteriore riconoscimento. Uomo di navigata esperienza politica, rivestendo in passato anche il ruolo di consigliere della Regione Abruzzo, da oggi rivestirà questo nuovo incarico, "il mio ringraziamento va al Presidente dell’Associazione per gli Italiani nel Mondo Guido Vacca - ha dichiarato a SanSalvoWeb Palomba - che mi ha onorato di questo prestigioso incarico, il mio impegno sarà quello di rafforzare e potenziare i rapporti fra l’Italia, i cittadini italiani e le varie comunità italiane nel mondo, offrire un punto di riferimento a coloro che pur essendo lontano, desiderano mantenere vivo il legame con il proprio Paese d’origine, le loro tradizioni, le loro culture, i loro affetti".