«Buon anno scolastico a tutti», il messaggio dell'assessore Di Baggio

CAMPOBASSO. Dopo Toma e Micone anche dall'assessore regionale Roberto Di Baggio arrivano gli auguri di inizio anno scolastico.

«Buon anno scolastico a tutti. Ai ragazzi, ai docenti, a tutti i collaboratori, ai dirigenti riconfermati e ai nuovi giunti nelle nostre scuole. Auguri alle famiglie, pilastri fondamentali della società su cui si basano i percorsi di crescita e le relazioni col mondo della scuola.

Auguri agli studenti che iniziano percorsi nuovi, affrontateli con rispetto ma senza timore, forti della voglia di crescere e di apprendere e di scoprire il viaggio affascinante della vita. Voglio fare infine un augurio speciale: ragazzi, riscoprite il piacere di condividere le vostre giornate insieme ai compagni e agli insegnanti, con l'entusiasmo e la spensieratezza della vostra età e che tutti noi ricordiamo con un pizzico di nostalgia. Ma voi, che siete il futuro del nostro

Paese e la speranza per un mondo migliore, abbiate #rispetto dei ruoli, delle istituzioni, delle persone e delle cose, insieme possiamo ricreare quel sistema basato sulle regole e sulla civile convivenza che pare un po' dimenticato; riscoprire la bellezza dell'educazione civica come base per una società civile e moderna. Auguri a tutti».