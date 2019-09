Gatta bianca e nera smarrita in via Pianosa

TERMOLI. Un'altra gatta smarrita, stavolta di circa 1 anno e mezzo, a Termoli. È una gatta sterilizzata, a macchie bianche e nere, smarrita dal 12 settembre scorso in zona via Pianosa/ospedale nuovo a Termoli. Aveva, al momento dello smarrimento, un collarino antipulci. Segni particolari: ha solo metà coda. In caso di informazioni si può telefonare al 3356694610 oppure 3393017866».