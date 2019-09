Prima campanella a Petacciato, gli auguri del sindaco Di Pardo

PETACCIATO. «Prima campanella per i nostri ragazzi che faranno rientro a scuola. Purtroppo quest’anno non potrò essere presente per fare il mio personale in bocca al lupo ai nostri ragazzi: a loro un grosso augurio di buon anno scolastico da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale (che comunque sarà presente con il vice sindaco Antonio Di Pardo e l’assessore Federica Capodaglio)». Così il primo cittadino petacciatese Roberto Di Pardo.

«Lo stesso augurio lo rivolgo al personale Ata, al personale amministrativo, agli insegnanti, al dirigente scolastico e alla dirigente dell’Usr Anna Paola Sabatini che sono impegnati quotidianamente, tra mille difficoltà, a far si che la nostra continui ad essere, nonostante i tagli che subisce ad ogni finanziaria, una buona scuola. E poi un augurio alle famiglie dei ragazzi che, insieme alla scuola, sono le fondamenta su cui poggia la nostra società . Se si gioca di squadra, i nostri ragazzi, che sono il nostro futuro, saranno uomini e donne migliori e affronteranno al meglio le insidie che la vita gli mette tutti i giorni di fronte».