L'augurio del sindaco Caporicci per la scuola di Portocannone

PORTOCANNONE. In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico, il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci ha voluto rivolgere il suo personale augurio: «A tutti i nostri bambini e ragazzi, ai loro genitori, al Dirigente Scolastico, a tutti i docenti, ed al Personale amministrativo ed Ata, i migliori auguri di buon lavoro da parte dell'Amministrazione Comunale.

Con l'occasione si informa che sono in via di conclusione i lavori per il primo lotto (copertura ed impermeabilizzazione dell'intero lastrico solare ed adeguamento sismico di parte della struttura) e che la prossima settimana prenderanno avvio le procedure selettive per l'individuazione dell'impresa che realizzerà il secondo ed ultimo lotto di lavori (adeguamento sismico della restante parte e della palestra , che ci condurrà al collaudo finale del nostro complesso scolastico.

Con l'auspicio di far uscire la nostra scuola dall'emergenza sin dal prossimo anno scolastico».