Dal 20 settembre tre date per la "Rassegna organistica" di Morrone del Sannio

MORRONE DEL SANNIO. Il 20 settembre prossimo prenderà il via la «Rassegna organistica» degli Amici della Musica di Campobasso, con la direzione artistica di Antonio Colasurdo e Andreina Di Girolamo.

Nell'Abbazia di Santa Maria di Casalpiano, in Morrone del Sannio, alle ore 19, si esibiranno Luca Scandali (20 settembre), Marco Ruggeri (il 24) e Francesco Di Lernia (il 27).

«La proposta dell'associazione campobassana mira a evidenziare l'importanza del più grande - per dimensioni e varietà di suoni - tra gli strumenti musicali. Dell'organo è testimoniata l'esistenza già dal 250 a.C.; entrò nelle corti e nei monasteri più importanti nell'VIII secolo d.C., a seguito del dono fatto a Pipino il Breve da Costantino V, imperatore d'Oriente.

Nel corso dei secoli, l'uso dell'organo è diventanto sempre più frequente nella liturgia cristiana allo scopo di «commuovere», cioè di suscitare nel fedele la devozione che, nel XV e XVI secolo, non si intendeva come un atteggiamento malinconico ma era la rivelazione di Dio per cui, con gioia, si ringraziava. Una sorta di anticipazione, insomma, di quanto immaginato accadesse in Paradiso.

Il repertorio che Scandali, Ruggeri e Di Lernia proporranno, nei tre incontri della Rassegna, darà la possibilità di ascoltare le opere di importanti compositori del genere. Da Cristofano Malvezzi, maestro di Jacopo Peri, al veneziano Giovanni Picchi. Da Frescobaldi a Scarlatti. Da Pasquini a Galuppi. Fino ad arrivare ai secoli più vicini con le composizioni di Bartolucci, Vitone e Bossi».

Per il trasferimento da Campobasso al luogo del concerto, è prevista una navetta che partirà alle 17:30 dal piazzale antistante l'ex Roxy. Per utilizzare tale servizio è necessaria la prenotazione al numero 0874-416374 o all'indirizzo di posta elettronica info@amicidellamusicacb.it.