BONEFRO. Oggi è iniziata la scuola e, nei prossimi giorni, gli alunni della scuola materna, delle elementari e delle medie riceveranno in omaggio dal comune una borraccia di alluminio.

In questo modo eviteranno di utilizzare le bottiglie di plastica monouso per l’acqua, riducendo la produzione di rifiuti di plastica, fonte di inquinamento sempre più preoccupante in tutto il mondo.

L’acquisto delle borracce è finanziato attraverso i fondi dell’indennità di carica del sindaco.

Ma questa non è l’unica iniziativa messa in campo sul tema della sostenibilità ambientale, come sottolinea il sindaco Nicola Giovanni Montagano: "Auguri di buon anno scolastico a tutti gli alunni, alle loro famiglie, alla dirigente scolastica, agli insegnanti e al personale delle scuole di Bonefro.

Riprendono oggi le lezioni presso il nostro polo scolastico, una struttura che può costituire un punto di riferimento per gli alunni di tutto il territorio.

Durante il periodo di chiusura sono stati realizzati vari interventi di manutenzione, sono state smontate e riposizionate anche le grondaie presso le strutture di Via Caduti di Via Fani, che non garantivano adeguato isolamento.

Sul tetto della medesima struttura abbiamo installato dei pannelli fotovoltaici, per una potenza di circa 40 kW, in modo da produrre energia da fonti rinnovabili e apportare un utile beneficio alle casse comunali, per offrire dei servizi migliori ai cittadini."

Buon anno scolastico a tutti!"