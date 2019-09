Istituto di vigilanza «L'Aquila», i dipendenti scendono in piazza davanti al Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Domani 17 settembre, dalle ore 9.30 a seguire, si svolgerà a Campobasso in via IV Novembre, davanti alla sede del Consiglio regionale, un presidio dei lavoratori e dei rappresentanti della Uiltucs Molise e della Fisascat Molise in occasione dello sciopero dei dipendenti dell'Istituto di Vigilanza Aquila s.r.l. costretti a scendere in piazza per protestare per il mancato puntuale pagamento delle retribuzioni spettanti.