Scontro sulla Trignina, due feriti trasportati al San Pio

ROCCAVIVARA. Ennesimo incidente stradale con feriti sulla statale 650 Trignina in territorio molisano, per fortuna non gravi in questa occasione. Lo scontro tra due veicoli è avvenuto alle 18.09, al bivio di Roccavivara per la Madonna del Canneto. Sul posto il 118 Molise della postazione di Trivento, che ha trasportato con l’ambulanza i due feriti, che erano vigili e coscienti, al Pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Vasto.