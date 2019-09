Sinergia tra Unimol e Università Parthenope di Napoli

CAMPOBASSO. Insieme Università del Molise e Università Parthenope di Napoli per l’International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB).

Dopo aver portato la discussione sulla contabilità pubblica nel cuore del parlamento Italiano nell’ottobre del 2017 e nel prestigioso contesto della Università Bocconi nel giugno 2018, ancora una volta UniMol è in prima linea per il miglioramento dei bilanci delle pubbliche amministrazioni ed insieme alla Università Parthenope ed al Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili organizza il primo International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) Research Forum a Napoli. Martedì 17 settembre 2019, su iniziativa congiunta dell’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Economia – e della Università Parthenope di Napoli, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si incontreranno, nella sala convegni di Villa Doria D’Angri a Napoli, tutti i vertici dell’International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB), l’Organismo internazionale incaricato della redazione dei principi contabili per le pubbliche amministrazioni. Il Board, con sede a Toronto, sviluppa le regole che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a seguire per produrre bilanci affidabili e capaci di rappresentare in modo corretto la propria situazione patrimoniale e la propria effettiva capacità di erogare i servizi ai cittadini. Queste regole, note come International Public Sector Standard (IPSAS), sono ormai il principale riferimento per moltissimi paesi e, soprattutto, sono la base per lo sviluppo, ormai prossimo, dei principi contabili che l’Unione Europea imporrà a breve a tutte le pubbliche amministrazioni continentali. L’Italia annovera uno dei 18 membri che compongono il Board: il prof. Francesco Capalbo, ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) “Nell’incontro che terremo a Napoli – spiega il prof. Capalbo – organizzato d’intesa con Federico Alvino, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Università Parthenope, i rappresentanti del Board illustreranno i principali progetti in corso e le decisioni che il Board stesso intende assumere su aspetti fondamentali quali i criteri per misurare il valore delle attività degli enti pubblici, la valorizzazione dei beni artistici e la rappresentazione contabile dello stato di salute delle infrastrutture. Da questo confronto diretto con l’Accademia – conclude Capalbo – ci aspettiamo un ulteriore miglioramento della già elevata qualità di questi standard che sono ormai un generalmente riconosciuto benchmark di qualità per tutte le pubbliche amministrazioni europee e d’oltreoceano. Si tratta del primo evento nel suo genere nella vita dell’IPSASB e sono quindi molto orgoglioso che sia stata l’Università del Molise, la nostra Università, ad essere promotrice di questa importantissima iniziativa. Sarà presente all’incontro anche il dott. Davide Di Russo, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il quale ci ricorda che il punto nodale convegno sarà la contabilità economico-patrimoniale, uno strumento sul quale investire con convinzione e piena consapevolezza”. Oltre ad una vasta componente accademica nazionale ed internazionale, saranno presenti anche i rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato e della sezione internazionale della Corte dei Conti. Proprio la Corte dei Conti ha da anni dimostrato grande interesse ai principi internazionali come possibile soluzione per il miglioramento della qualità dei bilanci pubblico. Ampio spazio sarà dedicato poi al futuro della contabilità pubblica europea i cui lineamenti saranno illustrati da John Verrinder, attuale capo della Task Force messa in campo dall’Unione Europea per definire il set di principi contabili comuni che disciplinerà la redazione dei bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni europee (EPSAS). Tra gli altri relatori Ileana Steccolini della Lancaster Business School, Andreas Bergman e Ian Ball già presidenti di IPSASB, Eugenio Caperchione della Università di Modena e Reggio Emilia, Thomas Mueller Berger di Accountancy Europe, David Watkins già direttore generale del Tesoro Britannico, Jens Heling di EY, Lino Cinquini della Scuola Sant’Anna di Pisa, Ross Smith Vicedirettore di IPSASB, Michele Pizzo e Giuseppe Sannino della Università “Vanvitelli”, Kamira Sanchez della Freidrich Schiller University di Jena, Bernard Schatz membro di IPSASB, Elbano de Nuccio, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Bari e membro del board dell’IFAC, Paolo Tartaglia Polcini e Marco Bisogno della Università di Salerno, John Stanford Direttore di IPSASB, Mariano D’Amore della Università Parthenope Fabrizio Mocavini del MEF, Dave Warren Manager di IPSASB.