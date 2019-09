CAMPOBASSO. Intorno alle ore 13.30 di oggi, personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuto, con due mezzi antincendio ed un’autoscala, in Via Mosca, per l’incendio del tetto in legno di una palazzina di due piani. Sul posto si operava lo spegnimento dall’alto utilizzando l’autoscala ed acqua ad alta pressione. La copertura del tetto, interessato da lavori di ristrutturazione, è stata spenta velocemente, ma la completa messa in sicurezza delle strutture e bonifica dei residui si è protratta per alcune ore. Sul posto anche il personale vigilfuoco del Niat (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) del Comando Provinciale per stabilire le cause dell’incendio.