C’è l’avviso pubblico sul Reddito di residenza attiva: aperte le domande

CAMPOBASSO. È stato pubblicato oggi, martedì 17 settembre, sulla versione straordinaria del BURM, Bollettino Ufficiale della Regione Molise, l’Avviso Pubblico “Reddito di Residenza Attiva per l’accesso al Fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere nei comuni con popolazione fino a 2000 abitanti”.

Lo annuncia il consigliere regionale Antonio Tedeschi, promotore dell’iniziativa che, in pochi giorni, è riuscita a conquistare l’attenzione della stampa di tutto il mondo, regalando al Molise una visibilità senza precedenti.

“Da questo momento in poi” afferma Tedeschi “ gli interessati potranno prendere visione di tutta la documentazione necessaria ed inviare le proprie candidature. Naturalmente, speriamo che le numerosissime dimostrazioni di interesse giunte nell’ultima settimana, si traducano in partecipazione concreta. Siamo stati contattati da migliaia di persone provenienti dall’Italia e da tutto il mondo, dall’Australia agli Stati Uniti, dal Nord Europa all’Africa, dall’Asia all’America Latina. Molte di esse hanno già prenotato viaggi in regione, con l’intento di conoscere il nostro territorio e scoprirne le bellezze. E Questa è già una grande conquista. L’interesse è altissimo, ne siamo fieri. Ma restiamo cauti ed attendiamo l’evolversi della situazione. Intanto” conclude il consigliere Tedeschi “ colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a divulgare la nostra iniziativa, nonché tutti quelli che hanno manifestato interesse per questa piccola, ma straordinaria terra”.

L’Avviso Pubblico, di cui presto sarà disponibile anche una versione in inglese, è stato pubblicato sul BURM n.36 del 17 settembre 2019 ed è consultabile sul sito della Regione Molise www.regionemolise.it.