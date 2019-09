Trasporti gratuiti per gli studenti Unimol, abbonamenti entro il 20 settembre

CAMPOBASSO. Si avvicina la scadenza del 20 settembre, pochi giorni ancora per immatricolarsi, iscriversi e viaggiare comodi e gratis. Agli sgoccioli dunque i termini per non perdere l’opportunità di raggiungere ogni giorno, da tutti i Comuni del Molise, la sede del proprio corso di laurea con l’abbonamento gratuito e di usufruire delle navette bus su 5 linee dedicate! Diventare studenti UniMol, perfezionare la propria immatricolazione o iscrizione entro la scadenza del 20 settembre (ad eccezione dei corsi a numero programmato per i quali la scadenza è prorogata), significa viaggiare gratuitamente sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale, e raggiungere, senza costi di abbonamento, le sedi dei corsi di laurea, ed in più, l’UniMol mette a disposizione dei servizi navetta gratuiti anche per alcuni collegamenti regionali ed extraregionali.

Non che affrettarsi, immatricolarsi e pagare la prima rata di € 156,00. Il progetto totalmente a carico dell’Università del Molise si articola in due iniziative:

a) Abbonamento gratuito per trasporto extraurbano su gomma a favore degli studenti residenti in Molise: Potranno accedere al servizio gli studenti che rispettano i seguenti requisiti:

• sono residenti nella regione Molise;

• hanno perfezionato dal 1° agosto al 20 settembre 2019 l’immatricolazione o iscrizione ad anni successivi ai corsi di laurea triennali e magistrali, anche a ciclo unico, dell’Università degli Studi del Molise;

• sono iscritto, nell’a.a. 2019/20 al massimo al 2° anno fuori corso;

• hanno un’età inferiore a 26 anni.

b) Navette gratuite trasporto per tutti gli studenti Unimol: Potranno accedere al servizio gli studenti che rispettano i seguenti requisiti:

• hanno perfezionato dal 1° agosto al 20 settembre 2019 l’immatricolazione o iscrizione ad anni successivi ai corsi di laurea triennali e magistrali, anche a ciclo unico, dell’Università degli Studi del Molise;

• sono iscritto, nell’a.a. 2019/20 al massimo al 2° anno fuori corso;

• hanno un’età inferiore a 26 anni con eccezione per gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, per i quali sarà possibile concordare fermate aggiuntive intermedie ai prescritti percorsi. Si potranno utilizzare le linee di trasporto dedicate e gratuite, per le seguenti tratte:

• Benevento-Campobasso a/r

• Foggia-Campobasso a/r

• Venafro-Isernia-Pesche-Campobasso a/r

• Campobasso-Pesche a/r

• Collegamento tra le sedi universitarie. Il servizio trasporto gratuito sarà erogato nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 5 giugno 2020 – ad esclusione dei periodi di sospensione delle attività didattiche e salvo variazioni alla viabilità o rimodulazione del servizio, Per info: trasportigratis@unimol.it