Disagi sulla linea ferroviaria Bologna-Lecce: traffico fortemente rallentato

TERMOLI. Disagi sulla linea Bologna-Lecce: traffico fortemente rallentato fra Bologna e Pescara.

Ore 14.10 traffico ferroviario rallentato fino a 120 minuti sulla Direttrice Adriatica. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dei sistemi di gestione del traffico ferroviario. Prosegue la riprogrammazione del servizio con cancellazioni e limitazioni.

Ore 13.10 circolazione ferroviaria fortemente rallentata fra Bologna e Pescara e fra Fano e Castelbolognese per un inconveniente tecnico agli apparati di circolazione fra San Severo e Foggia (linea Bologna-Lecce). Riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e ritardi fino a 60 minuti. Nessun treno è fermo in linea. In corso l'intervento delle squadre tecniche di Rfi per ripristinare il regolare funzionamento dell'infrastruttura e la ripresa della regolare circolazione ferroviaria.