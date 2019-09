CAMPOBASSO. Dalle ore 11.30 di questa mattina, la prima squadra di soccorso e gli specialisti Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso, sono stati impegnati nella la ricerca di un cacciatore disperso.

Il cacciatore, caduto in un dirupo, è stato ritrovato, dal personale Vigili del Fuoco in contrada Folicari nel Comune di Riccia. Per il recupero del ferito è intervenuto l’elicottero Drago 67 del Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Bari, che ha provveduto anche al trasporto in ospedale. Sul posto Carabinieri e personale sanitario del 118. Le operazioni sono terminate alle ore 16.