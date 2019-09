"Scrittura artistica: prosa d'arte e poesia", venerdì il seminario per chi ama le parole

TERMOLI. Gli eventi Caperam - Catalogo Permanente degli Artisti Molisani sono ormai una consuetudine per il Molise. Domani 20 settembre, alle ore 17, presso il Liceo Artistico B.Jacovitti di Termoli, avrà luogo un importante seminario gratuito: "Scrittura artistica: prosa d'arte e poesia", tenuto da Antonello Fabio Caterino, professore a contratto del Dipartimento di Studi umanistici Unimol.

Il seminario è dedicato ad adulti e ragazzi che amano la letteratura e la scrittura e desiderano un plus a livello teorico, spunti e nozioni tecniche da applicare per migliorare i propri elaborati. Dice il professor Caterino: "Per saper scrivere correttamente è fondamentale conoscere e apprendere le principali tecniche di scrittura prosastica e poetica, da sempre ambizione di grandi ricercatori in campo letterario. Si analizzeranno brevemente alcuni dei grandi successi letterari di tutti i tempi, al fine di apprenderne retorica, forma e tematiche salienti».

Il team Caperam invita a prendere parte al seminario e alle future iniziative in programma.