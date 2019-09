Politiche del lavoro, la proposta di legge di Iorio va in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. La II Commissione, presieduta dal suo Presidente, Angelo Michele Iorio, ha espresso all’unanimità parere favorevole alla proposta di legge n. 55, concernente “Politiche attive del lavoro e Formazione professionale Struttura Multifunzionale regionale di orientamento organizzazione e funzionamento” (di iniziativa del Consigliere Iorio). Ha relazionato sull’argomento il Consigliere Massimiliano Scarabeo che è stato anche indicato dalla Commissione quale relatore anche in Aula della pdl. Il provvedimento passa ora all’esame del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.

Il Presidente Iorio a norma del Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea consiliare ha provveduto a nominare i relatori delle pdl: n. 79, concernente “la disciplina delle attività commerciali” (di iniziativa della Giunta regionale) il Consigliere Scarabeo; n. 80, riguardante “la disciplina delle attività artigianali”, (di iniziativa della Giunta regionale) il Consigliere Scarabeo; n. 81, riguardante “Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali” (di iniziativa della Giunta regionale) il Consigliere A. Romagnuolo; n. 85 afferente “organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione” (di iniziativa dei Consiglieri Fanelli e Facciolla), lo stesso Presidente Iorio, e n. 88 concernente "Istituzione dei distretti del cibo” (di iniziativa della Giunta regionale) il Consigliere Scarabeo.