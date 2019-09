Terza commissione, Fontana e Aida Romagnuolo relatori di proposte di legge

CAMPOBASSO. Il Presidente della III Commissione, Armandino D’Egidio, a norma del Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea consiliare, ha provveduto a nominare i relatori per alcune proposte di legge inviate alla struttura che presiede per l’espressione del parere di rito.

Nello specifico sono stati indicati quali relatori in Commissione: il Consigliere Valerio Fontana è stato nominato per l’argomento concernente “DGR n. 279/2019 “Delibera di giunta regionale n. 599 del 19.12.2016 – delibera di Consiglio regionale n. 25 del 6.2.2018 – proposta riformulazione art. 16- disciplina scarichi delle acque reflue (elaborato R14 – 1 del PTA) avvio procedimento”; il Consigliere Aida Romagnuolo è stato nominato per l’argomento concernente “PDL n. 83: ”Disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise”; lo stesso Presidente D’Egidio per l’argomento concernente “Delibera di giunta regionale n. 345 del 2.9.2019- Comune di Lucito. Patto per lo sviluppo della regione Molise – risorse FSC 2014.2020 – delibera CIPE 10 agosto 2016 n. 26 area tematica “Infrastrutture” linea di intervento “Viabilità” – azione “Viabilità minore “- DGR n. 106 del 25.2.2018. intervento di ripristino funzionale e miglioramento di alcuni tratti della viabilità comunale. Variante al vigente programma di fabbricazione ai sensi dell’art. 19 comma 2 del DPR 327/2001. Fase istruttoria. Richiesta realizzazione intesa .art. 4 L.R.n. 7/1973e ss.mm.ii”. Nelle prossime sedute la Commissione inizierà per ciascun argomento l’iter valutativo. La Commissione ha quindi iniziato l’esame, che proseguirà nelle prossime riunioni, della pdl n. 60 avente ad oggetto “Istituzione del Monumento naturale delle Morge cenozoiche del Molise”.