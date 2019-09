Sabato 21 settembre gruppo di lettura sul libro «Amatissima» di Toni Morrison

TERMOLI. "Amatissima" di Toni Morrison (traduzione di Giuseppe Natale, edito da Pickwick) è al centro del nuovo gruppo di lettura della libreria Fahrenheit sabato 21 settembre alle ore 17.00. "Amatissima" racconta il tragico percorso di Sethe, indomabile donna nera all'epoca della guerra civile americana, per la conquista della libertà, attraverso la schiavitù, l'amore materno e il peso di un indicibile segreto. Premio Pulitzer del 1988, “Amatissima” è il romanzo più noto di Toni Morrison, prima donna afroamericana a ottenere il Premio Nobel nel 1993. Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.